Более 7 млн. рублей направлено на берегоукрепление приморского села Вострецово

Средства на берегоукрепительные мероприятия в Красноармейском районе выделены из бюджета Приморского края. Ход подготовки к весенним паводкам проинспектировал председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям – вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, минувшим летом при прохождении тайфуна «Лайонрок» участок реки Большая Уссурка затопил значительную часть села Вострецово.

«Это село – самое пострадавшее. Вода размыла берег и подошла вплотную к жилым постройкам. Мы уже выполнили ряд мероприятий, в том числе отсыпку 650 метров берега реки, тем самым предотвратили затопление населенного пункта в дальнейшем», – сообщила глава Вострецовского сельского поселения Наталья Прохорова.

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков отметил, что восстановительные работы идут активно, но по ряду объектов есть недоработки.

«Необходимо ликвидировать прорехи в дамбах сел Мельничное, Дальний Кут, Новокрещенка. Объемы там небольшие, но объекты важные, так как защищают эти населенные пункты от паводков. Все работы должны быть завершены в течение месяца», – подчеркнул заместитель главы региона.

Евгений Вишняков особо подчеркнул, что администрация Приморского края готова оказать максимальную помощь Красноармейскому району как наиболее пострадавшему от стихии.

«Это наиболее пострадавший от наводнения район, и мы оказываем всю возможную помощь и главам сельских поселений, и администрации муниципалитета», – заявил вице-губернатор.

Так, из бюджета региона на защиту от наводнений выделено 7,4 миллиона рублей.

Как доложил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко, на сегодняшний день разработаны проекты защиты от наводнений сел Рощино и Вострецово.

«На капитальные работы по гидротехническим сооружениям Красноармейского района запланировано 269 миллионов рублей. Строительные работы должны начаться в 2018 году», – сообщил Александр Коршенко.

Всего в Приморье при проведении противопаводковых мероприятий планируют расчистить 39 русел рек, а также отремонтировать и построить дамбы и другие гидротехнические сооружения на 34 объектах края.

«Предварительно общая стоимость необходимых работ в этом году составит 215,4 миллиона рублей», – уточнил он.

Евгений Вишняков подчеркнул, что по поручению Губернатора формируется пятилетний план по строительству объектов инженерной защиты и регулирования русел рек для защиты населенных пунктов от наводнений. Реализация мероприятий планируется с привлечением средств федерального бюджета с 20% софинансированием из местного бюджета.

«В план уже включены объекты, по которым завершена разработка проектно-сметной документации на сумму почти 800 миллионов рублей. Это строительство объектов инженерной защиты в Чугуевском, Красноармейском районах и Лесозаводском городском округе», – уточнил Евгений Вишняков.

Отметим, по поручению губернатора края Владимира Миклушевского ход подготовительных работ к весеннему половодью в Приморье лично контролирует его заместитель Евгений Вишняков. Он уже посетил Кавалеровский, Чугуевский, Тернейский районы, Дальнегорский и Лесозаводский городские округа, где проинспектировал подготовку к паводкоопасному периоду. В поездках его сопровождают руководители департаментов Приморья, ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]