Неустойчивый характер погоды ожидается в Приморье в последующие сутки

Весна всё настойчивей напоминает о себе. После кратковременного похолодания в прошедшие выходные дни, начало новой недели выдалось довольно тёплым. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", вчера днём на всей территории Приморья воздух прогрелся до положительных значений: максимальные температуры воздуха составили от 0 °С до +6 °С. Значительно теплее предыдущей оказалась и минувшая ночь. Только на северо-востоке края к утру столбики термометров опустились до −18…−23 °С. На остальной территории фон ночных температур составил от −1 °С до −17 °С.

Во Владивостоке максимальная температура за вчерашний день в разных районах города колебалась от −1 °С до +1 °С. До полуночи температура медленно падала, достигнув отметки −3,3 °С. Это была минимальная температура за ночь. Во второй половине ночи столбик термометра пополз вверх, и к утру температура повысилась до отметки −0,3 °С. В утренние часы вершины сопок окутал туман.

Сегодня, 28 февраля, погодные условия на территории Приморья будут определять фронтальные разделы циклона, который продолжает медленно смещаться по югу Хабаровского края. В крае местами пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Сохраняется поступление тёплого воздуха на территорию Приморья, поэтому день вновь будет тёплым: воздух прогреется до 0…+8 °С.

Во Владивостоке с утра облачно, вечером возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит +2…+5 °С.

Неустойчивый характер погоды ожидается в Приморье и в последующие сутки. В поле пониженного атмосферного давления местами сохранятся небольшие и умеренные осадки, на отдельных участках дорог гололедица. Предстоящая ночь будет ещё теплее: температурный фон составит от −4…+1 °С на юге до −9…−14 °С на севере края. Дневные температуры останутся на уровне сегодняшнего дня.

Небольшие осадки не исключены ближайшей ночью и во Владивостоке. С прохождением фронта ближе к полуночи ветер сменит направление с южного на северо-западное. Минимальная температура составит −1…−3 °С. Неустойчивая погода сохранится в городе и завтра, 1 марта. В первую половину дня осадков не ожидается, а вечером вновь возможны небольшие осадки, воздух прогреется, как и сегодня, до +3…+6 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]