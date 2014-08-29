Резидент Свободного порта Владивосток создаст ферму по выращиванию трепанга и морского ежа
Статус резидента Свободного порта Владивосток получила компания «АВАБИ». Инвестор планирует создать предприятие по выращиванию ценных морских гидробионтов – дальневосточного трепанга, анадары и морского ежа. Общий объем инвестиций в проект составит 152,2 миллиона рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, предприятие предлагается разместить в Уссурийском заливе на береговой линии бухты Суходол в Шкотовском районе Приморского края. Резидент Свободного порта (СПВ) построит экспериментальные цеха по выращиванию молоди гидробионтов, по разведению микроводорослей и переработке гидробионтов, научно-исследовательскую лабораторию.
Строительство первых объектов начнется весной 2018 года, ввод предприятия в эксплуатацию и начало производства запланированы на вторую половину 2018 года. Инвестор планирует обеспечить 23 рабочих места.
«Наше предприятие, используя благоприятный природный потенциал прибрежной зоны Приморья, ориентировано на выращивание ценных морских гидробионтов с целью пополнения промысловых запасов водных биоресурсов и получения уникальной продукции. Совместно с Институтом биологии моря ДВО РАН будут созданы технологии промышленного выращивания гидробионтов. Статус резидента ТОР позволит применить уникальные преференции в части налоговых и таможенных льгот», – говорит директор ООО «АВАБИ» Руслан Знаменский.
Близость основных мировых рынков потребления – Китая, Японии, Кореи и других стран АТР – создает для резидента благоприятные условия поставок продукции на экспорт.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступила 261 заявка на общую сумму инвестиций более 304 миллиардов рублей и перспективой создания более 29 тысяч рабочих мест. Резидентами СПВ являются 133 компании с объемом инвестиций по проектам на общую сумму более 220 миллиардов рублей.
По словам первого вице-губернатора края Василия Усольцева, первые результаты работы режима Свободного порта Владивосток довольно успешны. В Приморье уже реализовано девять проектов резидентов СПВ: во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Большом Камне. Еще 12 проектов резидентов находятся на стадии строительно-монтажных работ.
Интерес к новому режиму проявляют и иностранные компании. На данный момент зарегистрировано уже шесть резидентов с китайскими инвестициями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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