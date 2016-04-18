В Приморье суд рассмотрит дело о несчастном случае, произошедшем на турбазе

Прокурором Хасанского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении совладельца местной базы отдыха, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморья Елену Телегину, в конце июля 2016 года на территории базы отдыха, расположенной в пос. Славянка Хасанского района, обнаружен труп мужчины в душевой кабинке. По данному факту была организована прокурорская проверка, а в дальнейшем возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, фигурант занимался строительством этой базы. Не желая нести дополнительные расходы на сертифицированную водонагревательную продукцию, а также привлечение квалифицированных специалистов для проведения и установки электрогенерирующего и электротехнического оборудования, обвиняемый организовал установку на базе отдыха душевых кабинок, в двух из которых в емкость для воды были вмонтированы кустарным способом трубчатые электронагреватели.

Организовав возведение и эксплуатацию душевых кабин, фигурант не обеспечил безопасность лиц, которые пользовались ими. Тем самым оказывалось предоставление услуг по организации отдыха, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В результате этого, в процессе использования душевой кабинки, оснащенной технически неисправным ТЭНом, отдыхающий был поражен техническим электричеством, что привело к его смерти.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]