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На улице Лесной водитель легковушки вышел на встречку и протаранил джип

На улице Лесной водитель легковушки вышел на встречку и протаранил джип

Фото: Newsbox24.tv

Утром 28 февраля во Владивостоке на улице Лесной "Ниссан Лаурель" двигался со стороны кольца "Варяга" в сторону "Зари". На скользкой трассе водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой двигался "Тойота Лэнд Крузер". Водитель джипа не смог избежать ДТП. В итоге столкновение машин было на столько мощным, что обе иномарки потеряли способность к самостоятельному передвижению и для них вызвали эвакуатор, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.

В аварии никто не пострадал.

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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