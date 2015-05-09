На улице Лесной водитель легковушки вышел на встречку и протаранил джип
Утром 28 февраля во Владивостоке на улице Лесной "Ниссан Лаурель" двигался со стороны кольца "Варяга" в сторону "Зари". На скользкой трассе водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой двигался "Тойота Лэнд Крузер". Водитель джипа не смог избежать ДТП. В итоге столкновение машин было на столько мощным, что обе иномарки потеряли способность к самостоятельному передвижению и для них вызвали эвакуатор, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.
В аварии никто не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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