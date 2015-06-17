"Карту убитых дорог" составят в Приморье

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае приступили к реализации в регионе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, проект Народного фронта направлен на активное участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог всех категорий. В конце 2017 г. активисты ОНФ по итогам проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко, главные задачи проекта – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность, повышение ответственности властей за состояние дорожной сети в регионах и оперативное реагирование ремонтных служб на актуальную информацию о необходимости ремонта дорог.

«Многие активные граждане не только заинтересованы в улучшении транспортной ситуации и повышении качества дорог, но и готовы оказать активистам Общероссийского народного фронта реальное содействие, информируя их и лично участвуя в заполнении интерактивной карты неблагополучных участков дорог. Такая система должна позитивно повлиять на ситуацию, поскольку на местах именно местные жители – участники дорожного движения – знают существующую ситуацию и могут указать наиболее проблемные участки дорог, которые в режиме онлайн будут нанесены на электронную карту и, соответственно, взяты на контроль экспертами ОНФ», – подчеркнул Тимченко.

Как сообщили в региональном штабе Народного фронта, в Приморском крае проблемы ремонта дорог стоят достаточно остро. Два года назад в регионе побывали участники инспекции ОНФ, которые проехали по дорогам Приморья и отметили, что ситуация с состоянием и ремонтом дорог далека от удовлетворительной. В ряде случаев ямы на оживленных автодорогах региона исчезали после обнародования таких фактов активистами ОНФ. Проблема ремонта дорожного покрытия и магистральных дорожных сооружений – мостов, виадуков, пандусов и т.д. – затрагивается во многих обращениях граждан, которые поступают в адрес регионального отделения ОНФ.

Активисты Народного фронта уверены, что новые адреса на карте «убитых» дорог, которые появятся в ближайшее время, в свою очередь станут стимулом для все большей вовлеченности граждан в вопросы ремонта и содержания дорог, а также побудят власть более активно реагировать на такие проблемы. Таким образом, каждый житель края, затратив минимум времени, сможет принять участие в наполнении интерактивной карты дорог, используя современные интернет-технологии как инструмент общественного контроля за состоянием дорог.

«Мы полагаем, что привлечение граждан к данной проблеме поможет повысить качество ремонта всех дорог. Региональный штаб ОНФ, со своей стороны, также будет обобщать поступающую информацию для последующей выработки общественных предложений для региональных властей по улучшению ситуации в данной сфере», – отметил Тимченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]