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Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на офис кредитной организации

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на офис кредитной организации

Фото: ampravda.ru

Следователем отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела о разбойном нападения на менеджера микрофинансовой организации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, на менеджера кредитной организации, расположенной на улице Луговой, было совершено разбойное нападение, неизвестный, угрожая ножом, похитил денежные средства из сейфа.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что подозреваемый, угрожая ножом, связал сотрудницу и потребовал показать, где находятся деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь, указала место хранения денежных средств, после чего злоумышленник похитил из сейфа более 130 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 28-летний мужчина, приехавший в приморскую столицу из города Иркутска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

В ходе следствия собрана доказательственная база причастности подозреваемого к совершению разбойного нападения, допрошены потерпевшая и свидетели. Производство следственных действий окончено. Уголовное дело направлено в суд Ленинского района для рассмотрения по существу. За нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением оружия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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