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Раненый тигренок в Приморье идет на поправку

Раненый тигренок в Приморье идет на поправку

Фото: primorsky.ru

Тигренок, раненый браконьерами в Пожарском районе Приморья, прошел плановое обследование сегодня, 28 февраля. Маленький хищник разгуливает по вольеру, у него хороший аппетит.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сегодня тигренку сделали рентген и взяли кровь. Обследование показало, что животное быстро идет на поправку.

«Его рана зажила, тигренок выпущен в вольер. У маленького хищника хороший аппетит, он уже прибавил в весе более 10 килограммов», – отметил директор департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрий Панкратов.

Напомним, раненого браконьерами полугодовалого тигренка нашли 13 января в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края своевременно изъяли изможденное животное из дикой природы и оперативно оказали ему первую помощь. 25 января тигренок был успешно прооперирован в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Алексеевке. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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