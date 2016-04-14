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Анонс на 1 марта

1 марта в 12.00 — Дом офицеров флота во Владивостоке  (Светланская, 48) — концерт в честь 30-летнего юбилея Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

1 марта в 9.00 — Дальневосточная пожарно-спасательная академия (Аякс, 27) — День открытых дверей.

1 марта в 16.00 —  Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12) — открытие экспозиции «Русское искусство XVI – начала XX века».

1 марта в 17.00 — Дом-музей чиновника Суханова во Владивостоке (Суханова, 9) — выставка кукол XIX – начала XX века из частной коллекции.

1 марта в 17.00 — галерея «Арка» во Владивостоке (Светланская, 5) — «Пленэр – 2016», выставка-конкурс студенческих работ художественного факультета ДВГИИ.

1 марта в 10.00 — Профессиональный колледж ДВФУ (Бульварная, 15) — II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

1 марта — Всемирный день гражданской обороны.

1 марта — День эксперта-криминалиста МВД России.

1 марта — День борьбы с дискриминацией (ООН).

1 марта — Всемирный день комплимента. 

1 марта — День хостинг-провайдера в России.

1 марта — День кошек в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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