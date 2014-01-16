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Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту рождения у женщины мертвого ребенка

Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту рождения у женщины мертвого ребенка

Фото: ВладТайм

Во Владивостоке расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 1 октября 2015 года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту того, что во время операции кесарева сечения у женщины был извлечен мертвый плод, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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