Во Владивостоке дорожная авария вывела из строя две иномарки

Во Владивостоке в районе Патрокла столкнулись две иномарки — "Тойта Приус" и "БМВ". Водитель последнего при входе в поворот не справился с управлением, в следствие чего неуправляемая "БМВ" вылетела на полосу встречного движения, где в тот момент двигалась "Тойота Приус". Удар пришелся в боковую часть "электрички", от чего иномарка отлетела в сторону, на леерные ограждения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

В ДТП из людей никто не пострадал, чего не скажешь про автомобили. Оба транспортных средства поедут с места аварии в кузове эвакуатора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]