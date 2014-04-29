Многодетная семья из Лесозаводска после долгих скитаний по съемным квартирам получила жилплощадь. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского
Справили новоселье после долгих скитаний по съемным квартирам. Многодетная семья из Лесозаводска получила жилплощадь в общежитии. Комфортные бытовые условия - результат совместной работы органов местной власти и депутата Государственной Думы Виктории Николаевой.
Пятилетний Сережа помогает накрывать на стол в новом зале. Большой семье теперь есть где обедать всем вместе и даже принимать гостей. Впрочем, обустраиваться, говорят, еще не закончили.
Наталья Ройто, жительница г. Лесозаводска: «Ремонт более-менее сделали, нам теперь кровать будут привозить, еще мебель нам довезут, свою мебель довезем и ремонт закончить надо будет. Осталась только ванная и коридор. Мы хотим поблагодарить администрацию города, Викторию Викторовну».
Раньше мать с тремя сыновьями жила в частном доме. После пожара семья осталась без крыши над головой. Приходилось скитаться
по съемным квартирам. Новоселье стало возможным после обращения женщины в администрацию Лесозаводска и к депутату Госдумы Виктории Николаевой. Оперативно было проработано несколько вариантов, в итоге нашли жилье, которое семью устроило.
Виктория Николаева, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Здесь работали и волонтеры, помогали семье делать ремонт. Мы откликнулись и тоже помогли. Т.е. всем миром, я думаю, что это большое дело для одной маленькой семьи».
Ключевой тема семьи стала и на круглом столе, инициированном Викторией Николаевой. Обсуждали в основном неблагополучные семьи, количество таких с каждым годом растет, поэтому сейчас говорят о необходимости срочных мер, возможно, и на законодательном уровне.
По словам депутата, эффективность работы зависит от активности каждого. Лучшим работникам соцучреждений Лесозаводска, по традиции, были вручены путевки в санаторий «Амурский залив».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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