Житель Приморье предстанет перед судом за преступление в отношении своей малолетней дочери
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1974 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступление совершено в августе 2016 года, когда фигурант вместе со своей дочерью, 2008 года рождения, отправился на прогулку в лесной массив.
Так, забрав дочку от матери (с которой он проживал раздельно), под предлогом сходить в лес за грибами, мужчина воспользовался беспомощным состоянием девочки, которая в силу своего малолетнего возраста не понимала характер совершаемых действий и не могла оказать сопротивление.
Находясь в лесном массиве недалеко от дома № 127 по ул. Вострецова в г. Уссурийске, он применил к девочке действия сексуального характера, заставляя ее при этом раздеться.
Злоумышленник был застигнут на месте преступления местными жительницами, которые, услышав крики ребенка, поспешили оказать помощь, а затем вызвали сотрудников полиции.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.10.2016 Жителя поселка Зарубино будут судить за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней
-
22.09.2016 Житель Владивостока будет отбывать 16-летний срок лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
-
23.06.2016 Житель Приморья осужден на длительный срок лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера со своей малолетней дочерью
-
09.02.2016 Житель Владивостока осужден на длительный срок лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетней
-
11.12.2015 В Фокино местный житель изнасиловал мальчика
-
25.05.2015 Жителю Приморья грозит до 20 лет лишения свободы за сексуальное надругательство над сестрой
Добавить комментарий