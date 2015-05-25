Житель Приморье предстанет перед судом за преступление в отношении своей малолетней дочери

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1974 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступление совершено в августе 2016 года, когда фигурант вместе со своей дочерью, 2008 года рождения, отправился на прогулку в лесной массив.

Так, забрав дочку от матери (с которой он проживал раздельно), под предлогом сходить в лес за грибами, мужчина воспользовался беспомощным состоянием девочки, которая в силу своего малолетнего возраста не понимала характер совершаемых действий и не могла оказать сопротивление.

Находясь в лесном массиве недалеко от дома № 127 по ул. Вострецова в г. Уссурийске, он применил к девочке действия сексуального характера, заставляя ее при этом раздеться.

Злоумышленник был застигнут на месте преступления местными жительницами, которые, услышав крики ребенка, поспешили оказать помощь, а затем вызвали сотрудников полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]