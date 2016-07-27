Прокурор потребовал дать обвиняемой в смерти двух человек Нонне Лепехиной реальный срок лишения свободы

Сегодня, 28 февраля, во Фрунзенском суде Владивостока прошло финальное заседание по этому уголовному делу, а именно прения сторон. Напомним, 19-летняя Нонна Лепехина 16 июля 2016 года прямо на пешеходном переходе сбила насмерть двух человек. Гособвинитель просила дать виновнице аварии реальное лишение свободы в колонии поселения сроком 4 года 2 месяца. Сторона защиты просила учесть возраст обвиняемой, положительные характеристики и отсутствие отягчающих обстоятельств. Также сегодня выступили родные погибшей пары. Отметим, что 3 марта Нонне Лепехиной будет вынесен приговор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]