1 марта Олег Чубыкин представит новую песню в эфире «Радио России. Приморье»
В среду, в 18:35, на волнах «Радио России. Приморье» выйдет очередной выпуск музыкального проекта «Ледокол». Программа будет посвящена творчеству Олега Чубыкина, уроженца г. Арсеньва. Он не только расскажет о песнях с уже вышедших в свет альбомов, но и представит абсолютно новую композицию. Вот что корреспондентам «Радио России. Приморье» рассказал Олег Чубыкин:
«Эта песня пока ещё не была издана. Скорее всего, она войдёт в мой новый альбом, который я выпущу ближайшей осенью или следующей весной. Она о пасмурной погоде, что будет близко жителям Приморья, где солнечно чаще всего зимой, а летом пасмурно. Это - премьера песни. Выношу её на зрительский суд. Судите строго!»
Премьера песни в среду, первого марта, в 18.35 на «Радио России. Приморье»:
Владивосток 102,1 FM
Находка 101,4 FM
Уссурийск 106,0 FM
online здесь: http://vestiprim.ru/radio_russia_prim.html
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, то ждём писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7 914 076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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