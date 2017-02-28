Во Владивостоке на улице Адмирала Макарова горит частный дом

Во Владивостоке на улице Адмирала Макарова, 4, загорелся частный дом. По сообщениям в социальных сетях, пожарная охрана на месте и приступила к тушению пожара.

A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Feb 28, 2017 at 12:26am PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]