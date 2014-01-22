УК "Капиталъ" подала иск о банкротстве "Дальневосточного морского пароходства"

Управляющая компания "Капиталъ" подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная структура группы Fesco), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Соответствующее заявление было подано 27 февраля. Подробности иска не раскрываются, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в диалоге с нашими кредиторами и рассчитываем на то, что найдем решение, которое удовлетворит обе стороны. Мы ранее сформулировали свое видение основных параметров сделки и анонсировали его, в настоящее время дорабатываем и обсуждаем с инвесторами, в том числе рассматривая альтернативные опции. Наши действия ориентированы на защиту интересов всех стэйкхолдеров группы Fesco, а не отдельных компаний", - сообщили ТАСС в пресс-службе Fesco, отвечая на вопрос о поданном иске к компании.

В свою очередь источник, знакомый ходом переговоров, подчеркивает, что "Капиталъ" не намерен банкротить ДВМП, но хочет получить свои деньги и этим иском усиливает свою переговорную позицию.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что держатели рублевых облигаций ДВМП - УК "Капиталъ" подал иск к компании в Арбитражный суд Москвы почти на 63 млн рублей в июне 2016 г. В ноябре суд удовлетворил иск "Капитала" (ДВМП подало апелляционную жалобу).

Согласно публикации "Ведомостей", в портфеле "Капитала" - рублевые облигации второй серии ДВМП на 306,6 млн рублей, управляющая компания приобрела бумаги при размещении в 2013 г. Всего ДВМП разместила тогда облигации на 2 млрд рублей с погашением в 2017 г. В обращении находятся также рублевые облигации ДВМП первой серии на 5 млрд рублей и два выпуска евробондов Fesco (на $421 млн и $234 млн). Весь долг компании краткосрочный - $909 млн, из которых $758 млн - по рублевым и еврооблигациям, еще $134 млн - банковский долг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]