Жительница Владивостока чуть не зарезала своего сына

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) поступило сообщение жителя краевого центра о том, что в одной из квартир дома на улице Хабаровской происходит скандал.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что 43-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 15-летним сыном нанесла ему несколько ударов, а затем поранила кухонным ножом. Ребенок доставлен в травмпункт, где ему оказана первая медицинская помощь, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

По ходатайству инспектора по делам несовершеннолетних подросток направлен на медосвидетельствование для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подросток помещен в детский социально-реабилитационный центр «Парус надежды» под опеку педагогов и психологов.

Полиция благодарит неравнодушных граждан, сообщивших о происшествии в дежурную часть, проявивших гражданскую сознательность и участие в судьбе несовершеннолетнего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]