Первые стаи перелетных птиц замечены в Лазовском заповеднике

Первые, самые ранние признаки весны появились на территории Лазовского заповедника. Здесь уже отметили первую стаю гусей, возвращающуюся в родные края из мест зимовки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на объединенную дирекцию Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра».

Лед на водоемах начал ломаться, в первую очередь освобождаются от ледяного плена устья впадающих в море рек и ручьев. Сюда в поисках пищи устремились зимовавшие в заповеднике утки. Кряквы, крохали, чирки, каменушки стайками перемещаются из бухты в бухту.

По словам орнитолога, научного сотрудника Лазовского заповедника Валерия Шохрина, первыми возвращаются пернатые, зимовавшие не очень далеко, например, на близлежащих территориях соседних стран – в Китае, в Корее.

«В целом зима была теплой, многие речки так и не замерзли полностью, - отмечает специалист, - некоторые перелетные птицы не улетали далеко, а есть и такие, кто оставался зимовать в заповеднике. Например, кряквы и чирки. Сейчас они активизировались и собираются стайками на освобождающихся от льда участках рек».

Массовый пролёт перелетных птиц в ООПТ ожидается во второй половине марта. В это же время вернутся на родину утки-мандаринки. Эти красавицы зимуют подальше - на юге Китая, в Японии. Наряду с чешуйчатым крохалем мандаринки - один из двух видов уток, постоянно гнездящихся на территории Лазовского заповедника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]