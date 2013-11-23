Пассажирка малолитражки пострадала в ДТП на проспекте 100 лет Владивостоку
Авария произошла во вторник вечером в районе остановки общественного транспорта «Постышева». Как удалось выяснить, водитель Хонды Фит двигался в сторону «Зари» по правой полосе. В этот момент в среднем ряду параллельно с малолитражкой ехал Сузуки Эскудо. Внезапно его водитель начал поворачивать направо, а именно на Иртышскую и перегородил дорогу Фиту. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.
В результате машины столкнулись, а Хонда после этого перевернулась на крышу и врезалась в фонарный столб. Медицинская помощь потребовалась пассажирке малолитражки. «Скорая» отвезла девушку в больницу с травмами средней степени тяжести, ее жизни ничего не угрожает. Разбитые машины с места ДТП забрал эвакуатор.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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