Пассажирка малолитражки пострадала в ДТП на проспекте 100 лет Владивостоку

Авария произошла во вторник вечером в районе остановки общественного транспорта «Постышева». Как удалось выяснить, водитель Хонды Фит двигался в сторону «Зари» по правой полосе. В этот момент в среднем ряду параллельно с малолитражкой ехал Сузуки Эскудо. Внезапно его водитель начал поворачивать направо, а именно на Иртышскую и перегородил дорогу Фиту. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.

В результате машины столкнулись, а Хонда после этого перевернулась на крышу и врезалась в фонарный столб. Медицинская помощь потребовалась пассажирке малолитражки. «Скорая» отвезла девушку в больницу с травмами средней степени тяжести, ее жизни ничего не угрожает. Разбитые машины с места ДТП забрал эвакуатор.

Видео здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]