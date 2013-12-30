Выплата «губернаторской тысячи» стартовала в Приморье

Более 80 миллионов рублей направляет в эти дни бюджет Приморья на единовременную социальную выплату пенсионерам. Первый транш поступит в районы, пострадавшие в прошлом году от тайфуна «Лайонрок». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Как информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края, в марте выплату получат пенсионеры Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского районов.

В апреле по графику выплата «губернаторской тысячи» пройдет в Артеме, Большом Камне, Фокино, Шкотовском, Кировском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском районах.

Пенсионеры Арсеньева, Находки Спасска-Дальнего, Уссурийска, Партизанска Партизанского района, а также Анучинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов получат дополнительную поддержку в мае.

Во всех районах Владивостока выплата пройдет в июне.

В департаменте напоминают: порядок предоставления меры социальной поддержки не изменился.

«По одной тысяче рублей получат все пенсионеры, проживающие в Приморье, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур», – уточняют специалисты.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке выплата предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе.

Заявление на получение «губернаторской тысячи» потребуется и от граждан, получающих пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют те, кто получает любые меры социальной поддержки из краевого бюджета, – субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

«Заявительный характер для пенсионеров-силовиков необходим для актуализации данных о получателе. Военные пенсионеры – люди еще достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства и забывают ставить в известность территориальные отделы соцзащиты», – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, единовременные социальные выплаты пенсионерам в Приморье возобновили в 2013 году по инициативе Губернатора края Владимира Миклушевского. Дополнительную материальную поддержку ежегодно получают почти 600 тысяч приморцев, находящихся на заслуженном отдыхе.

В 2017 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено почти 573 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]