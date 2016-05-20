Весна вступает в свои законные права, и хоть во Владивостоке теплая погода наступит не сразу, обновить свой гардероб и порадовать себя подарками можно уже сегодня. «Восточный банк» предлагает кредиты на выгодных условиях.

Сделать подарок себе и своим близким и при этом не ощутить болезненного удара по карману возможно с «Восточным банком». Пока высокие процентные ставки пугают потребителей на рынке кредитов, «Банк Восточный» предлагает защитить себя от невыгодных приобретений. С 1 по 3 марта оформить кредит можно по минимальной ставке.

Виктория Тарико, главный менеджер: «Мы проводим уникальную распродажу кредитов по невероятно низкой ставке. Это кредит наличными на любые нужды: подарки в преддверии 8 марта, на ремонт машины, отпуск или на покупку бытовой техники. Распродажа проходит во всех филиалах Приморского края только с 1 по 3 марта».

Условия получения кредита максимально просты. Для оформления заявки понадобится только паспорт, а рассмотрение займет не больше 15 минут. В случае одобрения деньгами можно будет воспользоваться сразу. «Банк Восточный» приглашает клиентов во все филиалы Приморского края и поздравляет с началом весны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]