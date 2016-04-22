Варить металл, чинить машины, кроить и шить костюмы — всё это на скорость и качество. Во Владивостоке открылся региональный этап соревнований «WorldSkills». Проект всероссийский, идет он по поручению президента. И приморские его участники — 170 конкурсантов — это студенты и школьники, которые посчитали перспективной именно рабочую закалку. О том, что могут золотые руки — далее.

От этого фейерверка слепит глаза. Студент из Находки Владислав Андреев два металла превращает в один. Так на языке сварщиков он «сшивает» кромки пластин.

Владислав Андреев, участник соревнований «WorldSkills Russia 2017», студент Находкинского государственного политехнического колледжа: «Тавровое соединение. Тавровое, потому что в форме буквы «Т».

Это вовсе не завод по изготовлению деталей. Площадка — конкурсная. Выбирают лучшего сварщика Приморья. Он как раз в одной из этих восьми кабинок. Именно столько участников пробилось в финал.

За шторами в кабинках — красные искры. Конкурсанты торопятся, ведь скорость здесь имеет значение. У каждого участника — задание в виде четырех чертежей. На рисунках изображены конкретные детали, которые нужно создать из уже представленных заготовок — пластин и цилиндров.

В работе молодым сварщикам помогают инвертор, электроды и целый комплекс инструментов. Одно неверное движение — и дефект, а это плохо, и это обязательно заметят. За каждым участником конкурса наблюдает независимый эксперт.

Андрей Лось, региональный эксперт «WorldSkills Russia 2017» по компетенции «Сварочные технологии»: «Усложняющий аспект в проведении конкурса — что за тобой следят постоянно. Но, в целом, никто в обморок не падает никогда. И все относятся спокойно».

«Сварочные технологии» — одно из направлений. Есть еще конкурс среди парикмахеров, поваров, монтажников, слесарей, автомехаников. А специально для школьников — робототехника. «WorldSkills Russia 2017» по поручению президента России, проходят второй год подряд. И главный партнер приморских состязаний — администрация края.

Алексей Черноливский, заместитель директора департамента образования и науки Приморского края: «Мы прилагаем все усилия для того, чтобы популяризовать рабочие специальности и профессии. Чтобы дети уже со школьных лет знали, что такое труд и как он ценится. Насколько ценится сейчас в нашем обществе работа руками, не только головой».

Говорить о фаворитах еще рано. В пятницу будут известны результаты. Детали сварщиков, к примеру, должны пройти еще контроль качества. А победителя в итоге ждет хороший подарок. Какой — пока тайна. Однако главной победой конкурсанты считают приглашение на работу от руководителей ведущих предприятий Дальнего Востока. И такое уже бывало.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]