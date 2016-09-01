В Приморье персональному ассистенту руководителя готовы платить 300000 рублей в месяц

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт по поиску работы и персонала HeadHunter, судя по результатам проведенной аналитики вакансий, размещенных на hh.ru в Приморье за февраль и составленному рейтингу самых дорогих предложений, самой дорогой вакансией месяца стало предложение на должность персонального ассистента руководителя с зарплатой 300 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение по краю составило 40 000 рублей.

«По самым высокооплачиваемым вакансиям всегда можно понять, чем богат регион или какие сферы для него наиболее значимые, - комментирует Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку. – Если посмотреть на предложения этого рейтинга, то видно, что «точкой роста» Приморского края является производство, рыбодобывающая промышленность, а также развитие торговли на весь Дальневосточный регион».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]