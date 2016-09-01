В Приморье персональному ассистенту руководителя готовы платить 300000 рублей в месяц
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт по поиску работы и персонала HeadHunter, судя по результатам проведенной аналитики вакансий, размещенных на hh.ru в Приморье за февраль и составленному рейтингу самых дорогих предложений, самой дорогой вакансией месяца стало предложение на должность персонального ассистента руководителя с зарплатой 300 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение по краю составило 40 000 рублей.
«По самым высокооплачиваемым вакансиям всегда можно понять, чем богат регион или какие сферы для него наиболее значимые, - комментирует Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку. – Если посмотреть на предложения этого рейтинга, то видно, что «точкой роста» Приморского края является производство, рыбодобывающая промышленность, а также развитие торговли на весь Дальневосточный регион».
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Проф. сфера
|
Ссылка на вакансию
|
Персональный ассистент руководителя
|
300 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/16163592
|
Начальник департамента управления флотом в рыбодобывающую компанию
|
От 250 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/17754109
|
Генеральный директор АХП
|
От 250 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19280464
|
Директор по персоналу
|
200 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19649881
|
Технико-коммерческий инженер-энергетик
|
От 70 000 до 350 000 руб.
|
Продажи; Производство; Закупки
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19662528
|
Директор по продажам
|
До 240 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/15919239
|
Региональный менеджер по продажам
|
От 170 000 до 220 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19578627
|
Руководитель департамента продаж и маркетинга
|
От 150 000 руб.
|
Информационные технологии, интернет, телеком; Высший менеджмент
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19744840
|
Инженер по качеству / Заместитель Генерального представителя компании в Китае
|
От 140 000 – 163 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19776417
|
Шеф-повар
|
От 125 000 – 150 000 руб.
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19728465
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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