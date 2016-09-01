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В Приморье персональному ассистенту руководителя готовы платить 300000 рублей в месяц

В Приморье персональному ассистенту руководителя готовы платить 300000 рублей в месяц

Фото: blog.uni2biz.org

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт по поиску работы и персонала HeadHunter, судя по результатам проведенной аналитики вакансий, размещенных на hh.ru в Приморье за февраль и составленному рейтингу самых дорогих предложений, самой дорогой вакансией месяца стало предложение на должность персонального ассистента руководителя с зарплатой 300 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение по краю составило 40 000 рублей.

«По самым высокооплачиваемым вакансиям всегда можно понять, чем богат регион или какие сферы для него наиболее значимые, - комментирует Софья Леонова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку. – Если посмотреть на предложения этого рейтинга, то видно, что «точкой роста» Приморского края является производство, рыбодобывающая промышленность, а также развитие торговли на весь Дальневосточный регион».

 

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Проф. сфера

Ссылка на вакансию

Персональный ассистент руководителя

300 000 руб.

Административный персонал

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/16163592

Начальник департамента управления флотом в рыбодобывающую компанию

От 250 000 руб.

Высший менеджмент

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/17754109

Генеральный директор АХП

От 250 000 руб.

Производство

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19280464

Директор по персоналу

200 000 руб.

Управление персоналом, тренинги

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19649881

Технико-коммерческий инженер-энергетик

От 70 000 до 350 000 руб.

Продажи; Производство; Закупки

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19662528

Директор по продажам

До 240 000 руб.

Высший менеджмент; Продажи

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/15919239

Региональный менеджер по продажам 

От 170 000 до 220 000 руб.

Продажи

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19578627

Руководитель департамента продаж и маркетинга 

От 150 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком; Высший менеджмент

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19744840

Инженер по качеству / Заместитель Генерального представителя компании в Китае 

От 140 000 – 163 000 руб.

Производство; Транспорт, логистика; Продажи

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19776417

Шеф-повар

От 125 000 – 150 000 руб.

Туризм, гостиницы, рестораны

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/19728465

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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