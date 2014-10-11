Новое изобретение представили широкой общественности в Дальневосточном федеральном университете. С помощью уникального компьютерного оборудования эксперты в области биомеханики создали виртуального клона спортсмена. И на цифровом, предельно точном, уровне изучили его двигательные возможности. О том, как наука двигает спорт — далее.

С первого взгляда — обычная компьютерная графика. На самом деле виртуальный клон в точности повторяет движения спортсмена.

Специальный костюм содержит цифровые датчики, они вычисляют скорость, силу и многие другие параметры удара, но также и передают изображение на экран. Сергей Попик уже давно изучает двигательные возможности человека и уверяет, что такой научный подход имеет прямое отношение к реальной жизни.

Сергей Попик, заведующий лабораторией двигательных возможностей ДВФУ: «В практике это поможет найти какие-то ошибки и погрешности в технике выполнения двигательных действий. Соответственно, это поможет вовремя корректировать их. Составлять программы, которые позволят нам максимально подойти к тренировочному процессу и рационально построить технику движений».

За научный подход и Рудольф Кан — именитый мастер тхэквондо. Он скрупулезно поправляет своего ученика. Результат опыта должен быть точным — исследование войдет в его книгу о движениях в тхэквондо. Особая глава как раз посвящена биомеханике.

Рудольф Кан, президент Всероссийской федерации развития тхэквондо ИТФ, г. Москва: «Я понимал, что многие вещи, которые мы делаем, мы делаем неправильно. Опыт и знание техники позволило делать движение таким образом. Часть эксперимента уже была сделала в Москве, а сейчас здесь».

Сам ученик — Кирилл Сакибов — мастер спорта по тхэквондо. Но даже в его ударах машина нашла погрешности. Хотя движения привычные и много раз отработанные.

Кирилл Сакибов, спортсмен: «Мы показывали базовые удары тхэквондо. Япчаги, долючаги и самое главное — волну делали. Потому что в тхэквондо много волн и только одна правильная».

К работе над ошибками решено приступить на следующих занятиях. Хитрости и секреты мастерства оборудование нового поколения подскажет не только тхэквондистам, но и другим атлетам. Правда, столь высокие технологии доступны далеко не всем — пока у этого умного костюма всего пять аналогов по всей России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]