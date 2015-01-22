Приморские школьники нашли применение морскому мусору

В Приморье прошли мастер-классы по изготовлению художественных поделок из морских отходов. Мероприятие организовано в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года экологии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Мастер-классы проведены департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края совместно с ООО «Экоинвестпроект».

Перед началом практических занятий ребятам прочитали лекции об актуальности вопроса загрязнения морей отходами и принимаемых мерах по его решению как в России, так и за рубежом. В свою очередь, юные экологи поделились своим взглядами на решение проблемы.

Для изготовления поделок использовались морские отходы, собранные в прошлом году в ходе экологических акций в рамках проекта «Океан без границ».

«Одна из основных целей данного мероприятия – повышение экологической культуры жителей края, осознание ими необходимости охраны окружающей среды моря и стимулирование деятельности, направленной на решение задач в этой сфере», – подчеркнули в департаменте.

Помимо положительных эмоций и новых знаний о мировом океане, экологических особенностях родного Приморья, участники мастер-классов получили грамоты и памятные подарки от организаторов.

Подчеркнуто, что данное мероприятие является продолжением и расширением масштабов международного проекта по мониторингу загрязненности побережий Северо-Западной части Тихого океана морскими отходами искусственного происхождения, осуществляемой в рамках подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

В проекте активное участие принимают общеобразовательные учреждения и общественные организации из прибрежных муниципальных образований Приморского края, а также из других регионов Японии, Китая и Республики Корея.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]