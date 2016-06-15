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Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в автоугоне

Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в автоугоне

В  дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жителя краевого центра. Мужчина рассказал, что неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль Тойота Бревис. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 400 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что ключи от своего автомобиля мужчина оставил на столике в кафе. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, завладел ключами от транспортного средства и угнал иномарку.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции  задержали 25-летнего  ранее судимого жителя города Владивостока.  В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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