ДТП с участием трех автомобилей произошло в Уссурийске
Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Уссурийске 28 февраля. В районе дома №35 по улице Ленинградская водитель грузовика, поворачивая во дворы, не уступил дорогу автомобилю Тойота Виш, который двигался прямо. От удара Виш отбросило на стоящий на дороге Тойоту Ипсум, который выезжал со дворов и собирался начать движение. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv. В результате аварии водитель грузовика, 73-летний мужчина, в тяжелом состоянии доставлен в городскую реанимацию. Водителю Автомашины Тойота Виш также понадобилась медицинская помощь, которую медики оказали на месте.
Видео здесь.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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