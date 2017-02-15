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Во Владивостоке на Эгершельде досрочно возобновлено теплоснабжение

Во Владивостоке на Эгершельде досрочно возобновлено теплоснабжение

Теплоснабжение на Эгершельд во Владивостоке полностью восстановлено и в настоящее время подается по временной теплотрассе. Её смонтировали для бесперебойного обеспечения потребителей теплом и горячей водой, пока строители будут восстанавливать основную тепломагистраль, которая была повреждена 14 февраля в результате обрушения грунта на строительной площадке жилого комплекса, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в филиале «Приморской генерации» АО «ДГК», работы по подключению временного участка теплотрассы к действующей схеме теплоснабжения на ул. Станюковича во Владивостоке были завершены досрочно. Поставка тепла и горячей воды на Эгершельд была возобновлена вчера вечером, 28 февраля. Теплоноситель подали в сеть в соответствии с установленным гидравлическим режимом и температурным графиком.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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