Незаконным производством и реализацией морепродуктов промышляла жительница Андреевки
Незаконным производством и реализацией морепродуктов в торговом павильоне промышляла жительница поселка Андреевка. Сотрудников ФСБ, нагрянувших с проверкой, женщина уверяла, что в павильон зашла за очистками краба – на корм домашней птице, а о десятках килограммов мяса краба, переработку которых зафиксировали оперативники, ничего не знает. Дело передано в приморское Управление Россельхознадзора.
Внимание сотрудников приморского УФСБ 25-летняя жительница поселка Славянка привлекла не случайно. О том, что женщина незаконно скупает, перерабатывает и реализует морепродукты в п. Андреевка, силовики узнали в ходе оперативно-служебной работы.
В павильон «Морепродукты», расположенный в самом центре курортного поселка, оперативники наведались уже подкрепленные собранной информацией. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, специалисты обнаружили полиэтиленовые мешки и коробки с фалангами и другими фрагментами краба стригуна-опилио весом около 50 кг, а также металлические ванны с ещё 12 килограммами крабового мяса, что явно говорило о том, что краб не только хранился, но и перерабатывался здесь же. Ни маркировки, ни документов, позволяющих отследить продукцию и установить ее качество и безопасность для потребителя, на морепродукты не было.
В своем объяснении девушка заявила, что в павильон «Морепродукты» она приехала, чтобы забрать очистки от краба на корм домашней птице, но в павильоне выключили свет и она просто вышла на улицу, после чего в павильон зашли сотрудники ФСБ.
За нарушение законодательства о ветеринарии, о качестве и безопасности пищевой продукции в отношении предприимчивой дамы проводится административное разбирательство. Найденный краб без документов изъят и помещен на ответственное хранение до конца административного разбирательства. По всей вероятности, теперь морепродукт действительно пойдет на корм домашним животным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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