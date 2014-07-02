В Приморье суд рассмотрит дело о «резиновой квартире», где были прописаны 218 иностранцев
Уссурийской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, действуя в нарушение законодательства о миграционном учете, из корыстных побуждений, фигурантка в период с конца 2015 г. по январь 2017 г. за денежное вознаграждение осуществила фиктивную постановку на учет 218 иностранных граждан (граждан Армении, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и др.) по месту пребывания в жилом помещении по ул. Раковской в г. Уссурийске.
Она же, в нарушение порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение осуществила фиктивную регистрацию 49 граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении по ул. Раковской.
Кроме этого, фигурантка осуществила фиктивную постановку на учет 89 иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении по указанному адресу.
Незаконно поставленные на учет и зарегистрированные граждане воспользовались этим обстоятельством, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ и дальнейшей депортации.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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