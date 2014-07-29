Крупнейшие китайские импортеры приедут в Приморье

Представители самого большого оптового рынка в Китае прибудут в Приморье для участия в 18-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие», которая пройдет с 29 по 31 марта. Об этом стало известно на заседании оргкомитета мероприятия 28 февраля.

По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Дениса Бочкарева, бизнес КНР проявил большой интерес к аграрно-продовольственной выставке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Например, свое участие в мероприятии планируют представители самого большого оптового рынка в Китае, специализирующегося на импорте, в городе Иу. Заинтересован в выставке и Всекитайский комитет по содействию развитию международной торговли города Шэньян. В мероприятии также примут участие делегации из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь», – отметил он.

Впервые на выставке пройдет «Центр закупок», где экспортеры проведут переговоры с потенциальными закупщиками из стран АТР. Также состоится конференция «Развитие агропромышленного комплекса Приморского края».

«Эксперты смогут обсудить вопросы государственной поддержки производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции, развития сельскохозяйственной кооперации, подготовки кадров и расширения поставок товаров на экспорт», – прокомментировал Денис Бочкарев.

Кроме того, ряд мероприятий пройдет и для торгующих компаний: будут обсуждаться вопросы взаимодействия торговых организаций с поставщиками продуктов питания и особенности внедрения онлайн-касс.

Напомним, международная выставка пройдет с 29 по 31 марта в Приморском конгрессно-выставочном центре Терминал Экспо (Терминал Б аэропорта Владивосток).

Сегодня российские компании еще могут подать заявки на участие в выставке. Для этого нужно обратиться к организатору: ООО «Дальэкспоцентр», e-mail: prod@dalexpo.vl.ru, 8 (423) 245-15-02, 230-04-18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]