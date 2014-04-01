В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса
Госавтоинспектором ОГИБДД отдела МВД России по городу Артему выявлен факт перевозки пассажиров на маршрутном автобусе, не отвечающем требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Патрулируя на маршруте, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки маршрутный автобус. Транспортное средство вышло на линию с техническими неисправностями. Водителю выдано предписание о запрете выхода на линию до устранения неполадок. Также он был предупрежден об уголовной ответственности.
В ходе рейдовых мероприятий нарушитель вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. Установлено, что 32-летний водитель требование госавтоинспектора проигнорировал и продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе, подвергая опасности их жизни и здоровье.
Транспортное средство поставлено на стоянку временного задержания.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, следователем следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности).
Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.12.2016 Во Владивостоке водитель автобуса предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
-
21.04.2016 Полицейский задержал нетрезвого водителя на похищенной иномарке в Дальнегорске
-
07.08.2015 Сотрудники ГИБДД во Владивостоке задержали «двойника» иномарки
-
18.05.2015 Во Владивостоке полицейские привлекли к ответственности водителя пассажирского автобуса
-
27.01.2015 В Приморье полицейские задержали мужчину, совершившего кражу в рейсовом автобусе
-
01.04.2014 Водителя автобуса, не высадившего пассажиров при заправке на о.Русский, отстранили от управления
Добавить комментарий