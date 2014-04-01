В Артеме возбуждено уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса

Госавтоинспектором ОГИБДД отдела МВД России по городу Артему выявлен факт перевозки пассажиров на маршрутном автобусе, не отвечающем требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Патрулируя на маршруте, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки маршрутный автобус. Транспортное средство вышло на линию с техническими неисправностями. Водителю выдано предписание о запрете выхода на линию до устранения неполадок. Также он был предупрежден об уголовной ответственности.

В ходе рейдовых мероприятий нарушитель вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. Установлено, что 32-летний водитель требование госавтоинспектора проигнорировал и продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе, подвергая опасности их жизни и здоровье.

Транспортное средство поставлено на стоянку временного задержания.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следователем следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности).

Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]