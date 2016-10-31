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В Приморье по-весеннему тепло

В Приморье по-весеннему тепло

Фото: 31tv.ru

На календаре 1 марта — пришла долгожданная весна. И погода в Приморье вполне соответствует наступившему сезону. Приморье остается под влиянием малоактивных фронтальных разделов. Местами сохраняются небольшие осадки, но на температурный фон они существенно не повлияют — столбики термометров вновь поднимутся до отметок +2…+10 °C.

В последующие сутки Приморье будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Местами в крае сохранится небольшой снег, на побережье усилится северо-западный ветер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Усиление адвекции холода приведет к понижению температур как ночью, так и днём на всей территории края. Ближайшей ночью в континентальных районах похолодает до −12…−17 °C, на побережье −2…−7 °C.

Во Владивостоке 2 марта осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины ночи и днем сильный. Температура воздуха ночью −5…−7 °C, днем −2…−4 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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