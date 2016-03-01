Анонс на 2 марта

2 марта во Владивостоке в 14.00 в зале «Fesco-hall» (ул. Верхнепортовая, 38) пройдет торжественное собрание, посвященное празднованию Международного женского дня. На мероприятие приглашено порядка 1200 горожанок. Это женщины, внесшие вклад в развитие Владивостока.

2 марта в Центре развития предпринимательства Владивостока (ул. Запорожская, 77) с 14.30 до 17.00 будет проходить бесплатный семинар «Как найти «дело всей своей жизни, а не очередную бизнес-идею, которая отнимет у вас массу времени и сил». Для участия в семинаре приглашаются предприниматели, а также все те, кто планирует открыть свой бизнес.

Со 2 марта будут выполняться регулярные полеты по маршруту Владивосток—Харбин—Владивосток.

2 марта — Международный день спички.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]