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В воскресенье на юге Приморья вероятен небольшой снег

В воскресенье на юге Приморья вероятен небольшой снег

В предстоящие выходные дни погода в Приморье будет переменчива. В субботу, 4 марта, погодные условия будет определять гребень антициклона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. На большей части края существенных осадков не ожидается, небольшой снег вероятен лишь на севере. Температурный фон в ночные часы составит от −5…−16 °С, в горных районах до −24 °С.

Во Владивостоке ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. При умеренном северном ветре температура воздуха в ночные часы составит −6…−8 °С, днем потеплеет до −1…−3 °С.

В ночь на субботу на юго-западе Японского моря начнет формироваться неглубокий циклон, предполагается, что в воскресенье днем он будет смещаться на восток, северо-восток над центральной частью Японского моря.

Атмосферные фронты, связанные с циклоном, пройдут вблизи южного побережья Приморья. В южной половине края повысится вероятность небольших осадков. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке в воскресенье, 5 марта, также возможен небольшой снег. При северном ветре температура воздуха в ночные часы составит −5…−7 °С, днем −2…−4 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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