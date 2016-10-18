Детский фольклорный фестиваль «Кудесы» собрал во Владивостоке 18 лучших инструментальных, танцевальных и песенных коллективов. Выступали «кудесники» — так на Руси называли тех, кто радует людей своим творчеством — на сцене Дворца детского и юношеского творчества.

Девчонки с розовыми щеками похожи на матрешек, только очень деловых. В узких коридорчиках дворцового закулисья и бравые ребята в красных сапожках. Волнуются, распеваются под перебор гитарных струн и народные мотивы.

Фестиваль «Кудесы» проводится ежегодно. К нему готовятся тщательно, а накануне и репетируют ежедневно. Некоторые даже прогуливают уроки. Но юные артисты ответственно заявляют, что русский народный фольклор — их личный выбор. Вот и самая маленькая участница ансамбля «Сударушка» уверяет: мама ни при чем!

Дана Сергеева, участник ансамбля «Сударушка»: «Мне стало интересно, потому что мне всегда всё интересно, я решила узнать. Я начала петь, мне очень понравилось. Русские народные веселые песни».

Этих мальчишек и девчонок мы попросили исполнить для нас небольшой фрагмент. Но они сыграли «Барыню» от начала до конца, ни на секунду не выходя из образа. Ансамбль «Ковалёчек» одинаково деловито постукивает ложками и за кулисами, и перед публикой.

Екатерина Шинакова, участник ансамбля «Ковалёчек»: «Мы играем на народных инструментах, то есть рубель, ложки, трещотки и так далее. Я с первого класса хожу в этот ансамбль и влилась в компанию, так скажем».

Расшитые рубахи и богатые кокошники юные приморцы берегут и гордятся элементами русского стиля. Переносят их и в обычную, не гастрольную жизнь. Фольклор у них в душе, и пойти вприсядку этим ребятам намного радостнее, чем оторваться в хип-хопе. А что ровесники могут не понять — ничего страшного. Творчество свое «кудесники» защищают.

Степан Микитич, участник танцевального ансамбля: «Ну, они сначала немного смеялись, типа: о, танцор! Ну, я-то могу и по носу дать, так что они больше не смеются».

Приморские артисты — частые гости международных фестивалей, нередко специально выступают перед русскими диаспорами за рубежом. Именно там, говорят, ясно становится, каким богатством мы обладаем.

Оксана Соловьёва, директор Центра детского творчества: «Мы все-таки русские люди, мы помним о своих истоках, о своих предках, и слава богу, что педагоги, родители, наш дворец могут дать такую возможность ребятам все это сохранять, помнить и передавать дальше».

Две недели выступлений перед жюри и финал с красивыми и сильными номерами — теперь «Кудесы» отправляются отдыхать до новой большой встречи с преданной публикой. А «кудесники», тем временем, подготовят новые концертные программы, представляющие традиции русского народа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]