Провал грунта в центре Владивостока мог произойти из-за слабых землетрясений - эксперт

Причиной провала грунта в центре Владивостока могли стать слабые землетрясения,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщил директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству (ДальНИИС) Владимир Смотриковский, в настоящее время специалисты изучают данные сейсмологов за февраль на предмет фиксации подземных толчков до 3 баллов. Ранее в качестве причин аварии рассматривались четыре версии: нарушение технологии строительного процесса, ошибки в проектировании, природное или техногенное воздействие.

"Мы запросили в гидрометеорологическом центре Приморья данные о землетрясениях, возможно, фиксировавшихся в тот период времени. Даже небольшие колебания земной коры могли повлиять на состояние грунтов на сложном геологическом участке вкупе с относительно теплой зимой и вероятной протечкой теплотрассы",- приводит пресс-служба слова Смотриковского.

Он добавил, что "легкие колебания до трех баллов могли пройти незаметно для жителей города, но не бесследно для грунта".

Согласно официальной статистике, за период с 1867 по 2006 годы на территории края и прилегающей акватории произошло 251 землетрясение, 216 из них интенсивностью 2-4 балла, два пятибалльных, семь шестибалльных, восемь семибалльных и три восьмибалльных. Четырнадцать населенных пунктов края находятся в опасной зоне, где могут фиксироваться землетрясения до 7 баллов. По мнению Смотриковского, необходимо учитывать эту опасность и разработать региональные строительные нормативы. Они должны учитывать географические и климатические особенности Приморья, что позволит избежать ускоренного износа строительных материалов и грунтов оснований и максимально оптимизировать расходы.

Напомним, 14 февраля в районе строящегося высотного дома в центре Владивостока произошел провал грунта под автодорогой, размер провала составляет 10 на 10 метров, глубина - до 20 метров. В нескольких метрах от провала находятся учебные корпуса и общежитие Приморского краевого института развития образования. Из-за провала оголился участок теплотрассы на протяжении более 10 метров, возникла угроза ее порыва. Чтобы не отключать от теплоснабжения многолюдный район, была построена временная теплотрасса. Это позволило начать строительство подпорной стены и восстановление дороги. Эти работы займут не менее 2 месяцев. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]