Ветераны, представители власти, военнослужащие и воспитанники городских патриотических клубов создали аншлаг по случаю важной даты в доме офицеров флота. Владивостокская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отмечает свой юбилей — 30 лет со дня основания. О том, как чествовали тех, благодаря кому мы сейчас живем в мирное время — в следующем сюжете.

Не ветеран войны, а просто фронтовик — скромно представляется Николай Лепеев. Сегодня к своему почетному месту в первом ряду идет, прихрамывая. За спиной участие в боях Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год. Он дважды был тяжело ранен, после сражения в Польше списали по инвалидности. Вернувшись во Владивосток, на длительное время стал председателем Совета инвалидов войны. С момента образования городского Совета ветеранов работает там и продолжает заниматься общественной деятельностью по сей день. Через месяц Николаю Артемовичу исполнится 95 лет.

Николай Лепеев, заместитель председателя Совета ветеранов Фрунзенского района: «По силе своих возможностей кое-что полезное делаю. Для своих участников Великой Отечественной войны, остальными я не занимаюсь, конечно. Но стимул — то, что я хожу туда, меня в какой-то степени подстегивает. То есть радости жизни я еще не потерял, хотя физических сил уже, конечно, нет».

В Андреевском зале Дома офицеров аншлаг. В адрес каждого пришедшего ветерана звучат слова благодарности от парламентариев, представителей городской и краевой власти, военнослужащих и юных воспитанников городских патриотических клубов, от детей и внуков. За активную жизненную позицию, за огромный вклад в развитие Приморского края, за мирное небо.

Игорь Степаненко, вице-губернатор Приморского края: «Всему, что мы имеем, мы обязаны старшему поколению. Вы отстояли страну, в ВОВ победили за будущее всего человечества. Затем в короткие сроки смогли восстановить страну из руин и дали мощный старт развитию отечественной экономики».

Главное дело ветеранских организаций Владивостока — забота и оказание помощи самим ветеранам, обеспечить социальную защиту и возможность жить достойно. Решение насущных проблем пожилых людей и поддержка ветеранских организаций — одно из важнейших направлений работы органов власти всех уровней, в том числе и депутатского корпуса Приморского края.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморья: «Парламентарии всегда контролировали ситуацию с обеспечением жильем ветеранов ВОВ. За несколько последних лет квартиры в Приморском крае получили более 2000 наших ветеранов. Депутаты на своих избирательных округах лично участвуют в акциях по ремонту мемориальных памятников, приведению в порядок воинских захоронений».

Кроме того, миссия Совета ветеранов — делиться опытом с подрастающим поколением. Так, сейчас в крае проходит месячник патриотического воспитания. В разных учебных заведениях ветераны рассказывают о пережитом, чтоб стать достойным примером для молодежи и научить тому, как можно любить и беречь свою Родину.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]