Во Владивостоке продолжается второй региональный чемпионат молодых профессионалов «WorldSkills Russia». Видеорепортаж Всеволода Ставчанского
Преподать за 15 минут. Во Владивостоке продолжается второй региональный чемпионат молодых профессионалов «WorldSkills Russia». Сегодня жюри своим мастерством удивляли будущие педагоги начального и дошкольного образования. Как делятся своими знаниями те, кто будет закладывать фундамент гранита наук?
- Я хотела бы узнать: с каким настроением вы пришли? У вас на столах лежат карточки с изображением солнца и тучки.
К теме урока подвести постепенно, заинтересовать, а главное — расположить к себе внимательную и чуткую аудиторию. Без пяти минут учитель начальных классов Зинаида Латышева рассказывает в игровой форме об азах геометрии: детям необходимо вычислить периметр прямоугольника и самостоятельно оценить работу свою и соседа по парте.
Зинаида Латышева, студентка Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа: «Самое главное правило учителя: улыбайся, будь настроен благожелательно, и дети к тебе потянутся. Я выросла в семье, где три поколения учителей, поэтому вопрос «кем я хочу стать» не заставил себя долго ждать. С самого детства я четко знала, что стану учителем начальных классов».
Задания и правила одинаковые, методики индивидуальны. Труднее всего, по мнению самих участников, уложиться в заданное время. Уроки здесь длятся не 45 минут, а лишь треть от этого времени.
Ольга Яковлева, студентка профессионального колледжа ДВФУ: «Сейчас будет немножечко сложнее, потому что неизвестно, какие дети попадутся и смогу ли я войти в регламент 15 минут».
Кроме знаний, по основным предметам отдельно свои умения демонстрируют будущие учителя физкультуры. Ритмичная разминка и комплекс простых упражнений, чтобы не утомить маленьких непосед и в то же время дать им умеренную нагрузку.
Новое поколение учителей впереди ждет еще несколько испытаний. Им предстоит соперничество в творческом конкурсе, а также в умении найти выход из смоделированной ситуации — принять участие в родительском собрании или педагогическом совете.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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