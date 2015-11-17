Преподать за 15 минут. Во Владивостоке продолжается второй региональный чемпионат молодых профессионалов «WorldSkills Russia». Сегодня жюри своим мастерством удивляли будущие педагоги начального и дошкольного образования. Как делятся своими знаниями те, кто будет закладывать фундамент гранита наук?

- Я хотела бы узнать: с каким настроением вы пришли? У вас на столах лежат карточки с изображением солнца и тучки.

К теме урока подвести постепенно, заинтересовать, а главное — расположить к себе внимательную и чуткую аудиторию. Без пяти минут учитель начальных классов Зинаида Латышева рассказывает в игровой форме об азах геометрии: детям необходимо вычислить периметр прямоугольника и самостоятельно оценить работу свою и соседа по парте.

Зинаида Латышева, студентка Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа: «Самое главное правило учителя: улыбайся, будь настроен благожелательно, и дети к тебе потянутся. Я выросла в семье, где три поколения учителей, поэтому вопрос «кем я хочу стать» не заставил себя долго ждать. С самого детства я четко знала, что стану учителем начальных классов».

Задания и правила одинаковые, методики индивидуальны. Труднее всего, по мнению самих участников, уложиться в заданное время. Уроки здесь длятся не 45 минут, а лишь треть от этого времени.

Ольга Яковлева, студентка профессионального колледжа ДВФУ: «Сейчас будет немножечко сложнее, потому что неизвестно, какие дети попадутся и смогу ли я войти в регламент 15 минут».

Кроме знаний, по основным предметам отдельно свои умения демонстрируют будущие учителя физкультуры. Ритмичная разминка и комплекс простых упражнений, чтобы не утомить маленьких непосед и в то же время дать им умеренную нагрузку.

Новое поколение учителей впереди ждет еще несколько испытаний. Им предстоит соперничество в творческом конкурсе, а также в умении найти выход из смоделированной ситуации — принять участие в родительском собрании или педагогическом совете.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]