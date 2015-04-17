«Вести: Приморье»: Морское такси теперь в законе
Морское такси во Владивостоке теперь в законе. Владельцам судов и катеров в Приморье стали выдавать лицензии на право пассажирских перевозок. Примечательно, что первый разрешительный документ получила самая необычная лодка города — морское такси «Джет-капсула». Два года назад по акватории приморских заливов начало курсировать судно футуристического вида, владельцу которого запрещали перевозить людей. Все детали важного события для морского края расскажем в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.40.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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