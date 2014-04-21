Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Приморье

В Приморском крае стартовала вакцинация против клещевого энцефалита. Чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо первую прививку сделать уже сейчас.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, защита от клещей необходима почти всем, ведь большая часть территории края расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, клещи переселяются и на городские улицы.

«В Приморском краевом центре вакцинопрофилактики с конца февраля началась вакцинация против клещевого энцефалита. Сейчас в наличии платная вакцина отечественного производства стоимостью 900 рублей. Бесплатная вакцина, предназначенная для льготной категории граждан, появится во второй половине марта», – сообщила руководитель центра Евгения Воробьева.

Сегодня обезопасить себя может каждый. Для этого необходимо обратиться в Центр вакцинопрофилактики (улица Черемуховая, 11 – здание Приморского краевого диагностического центра). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Вакцинация детей проводится по понедельникам и четвергам с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.30. Прививочная кампания для взрослых проходит по вторникам и средам с 13.00 до 15.00.

Специалисты напоминают, что вакцинирование проходит в несколько этапов и чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо первую прививку сделать уже сейчас.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]