Бассейн центра физкультуры и спорта Артема принял открытый Кубок Приморья по подводной охоте. Участники его — совершенно разные по комплекции и профессии люди, тем не менее, объединены идеей здорового образа жизни. Чем еще они отличаются от обычных дайверов и рыбаков?

Это целое братство — не просто подводные пловцы, которым иногда необходима тренировка — новая субкультура, сплоченная в пику дайверской. Те, кто ныряет ради удовольствия, могут позволить себе некие пагубности, например, чарочку по всплытию. Спортсмены-подводники — ни-че-го! Только чай.

Бассейн обычных размеров: 25-метровые дорожки, полоска для судей, которым в момент заплывов и стрельбы лучше быть ближе. Прозрачность воды не идеальная.

Да и мишени достают то и дело. Простреленные гарпунами дырки легко перепутать с каплями воды, потому и рассматривают их пристально.

Поражает, насколько они спокойны. Погружены в себя, как в воду. И ведь так и надо. Оказывается, погружение и всплытие не требуют суеты. Поспешишь — задохнешься… И да, многое значит оружие. Александру Попову пришлось воспользоваться помощью наставника.

Александр Попов, участник кубка Приморья по подводной стрельбе, г. Владивосток: «Мое оказалось не той кондиции, и гарпун пришлось брать взаймы».

Секрет победы — это особенное ружье и гарпунный диаметр, делится Алексей Удалой.

Алексей Удалой, победитель кубка Приморья по подводной стрельбе, г. Находка: «Нужен 8-миллиметровый, тогда гарпун и летит дальше, и бьет сильнее. Ружье я сделал сам, из лиственницы, опытный экземпляр, потом попробую из экзотических пород, они в воде лучше».

Что значит фамилия! Этот Удалой подводный охотник на самом деле инженер-технолог, он и трудится в Находке преподавателем на станции юных техников, оказался самым точным и быстрым из всех 15 претендентов на Кубок Приморья. Причем во всех дисциплинах: от стендовой стрельбы до подводного биатлона.

Интересно, что подводные охотники, они же стрелки и рыбаки, считают себя еще и защитниками природы. И правда, в свободное от основной работы и стартов время с гарпуном идут на конкретного окуня. Это вам не бесконтрольно сеть забрасывать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]