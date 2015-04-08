Эксперты-криминалисты полиции Приморья установили свыше 2,5 тысяч граждан, оставивших следы рук на месте происшествия

Исполнилось 98 лет со дня образования криминалистической службы в органах внутренних дел. ЭКЦ УМВД России по Приморскому краю успешно справляется с задачами по экспертно-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступлений. В Центре выполняются различные виды криминалистических экспертиз, изучаются и внедряются новейшие технологии, ведутся картотеки и следотеки.

В Экспертно-криминалистический Центр обращаются для подготовки экспертных оценок представители других министерств и ведомств. Здесь собрана лучшая в Приморье материально-техническая база для проведения экспертиз.

Специалистами центра организовано производство 7 традиционных видов экспертиз (дактилоскопических, трасологических, баллистических, почерковедческих, портретных, технико-криминалистических исследований документов, экспертиз холодного и метательного оружия) и 23 специальных видов экспертиз по различным направлениям деятельности (автотехнических, фоноскопических, лингвистических, пожарно-технических, взрыво-технических, пищевых, бухгалтерских, компьютерных и др.).

Экспертно-криминалистическая служба в числе первых подключается к расследованию преступлений, начиная с момента обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и заканчивая их анализом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В 2016 году эксперты провели свыше 13 тысяч исследований и больше 20 тысячи экспертиз. 44% выполненных исследований способствовали выявлению и раскрытию преступлений, а 73% экспертиз позволили установить причастность лица к совершению преступления. Специалисты экспертно-криминалистических подразделений Приморья в прошлом году приняли участие в 20 тысячах осмотров мест происшествий, установили 2 687 лиц, оставивших следы рук на местах происшествий.

Начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев поздравил сотрудников Экспертно-криминалистических подразделений Приморья с профессиональным праздником, поблагодарил полицейских за вклад в раскрытие и расследование преступлений, добросовестную работу и верность выбранной профессии, пожелал здоровья, успехов в служебной деятельности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]