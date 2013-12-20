Житель Уссурийска пытался изнасиловать свою дочь в лесу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, 7 августа 2016 в лесном массиве в городе Уссурийске обвиняемый собирал грибы со своей 7-летней дочкой. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он совершил в отношении нее действия сексуального характера. В этот момент злоумышленник был застигнут врасплох другими грибниками. Физически ребенок не пострадал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]