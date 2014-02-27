Недалеко от Владивостока утонул внедорожник "Мерседес" с "дипломатическими" госномерами
На акватории Амурского заливав в районе полуострова Песчаный провалился под лед джип Mersedes GL 350 CDI, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение в инстаграм ДПС-Контроль.
О подробности и пострадавших в этом происшествии ничего не сообщается. В комментариях в публикации указывается,что у провалившегося под лед автомобиля "красные","дипломатические" государственные номера регистрации.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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