Недалеко от Владивостока утонул внедорожник "Мерседес" с "дипломатическими" госномерами

На акватории Амурского заливав в районе полуострова Песчаный провалился под лед джип Mersedes GL 350 CDI, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение в инстаграм ДПС-Контроль.

О подробности и пострадавших в этом происшествии ничего не сообщается. В комментариях в публикации указывается,что у провалившегося под лед автомобиля "красные","дипломатические" государственные номера регистрации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]