Бесплатные пропуска на «Землю леопарда» выдают приморцам

Временные пункты выдачи пропусков на территорию «Земли леопарда» один за другим открываются в соседствующих с национальным парком селах. Местные жители встречаются с сотрудниками особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на местах, чтобы во всех подробностях узнать о возможности посещения заповедных лесов и получить необходимый для этого документ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Выезд специалистов «Земли леопарда» в соседствующие с нацпарком населенные пункты уже стал традиционным. Пропуск выдается на один год, и зачастую поездка в Барабаш для обновления документа может стать для некоторых жителей района проблематичной из-за отсутствия личного автотранспорта. Именно поэтому сотрудники парка сами приезжают на встречи с местными жителями, на которых помимо пропуска можно получить важную информацию о правилах пребывания в гостях у дальневосточного леопарда.

«В этом году временные пункты выдачи пропусков уже были открыты в селах Занадворовка, Безверхово, и Филипповка, а позже все желающие смогут посетить такой пункт в поселке Приморский. Получить бесплатный пропуск, который будет действителен до конца 2017 года, можно при наличии паспорта с местной пропиской. При этом многие сельчане получают пропуск не только для себя, но и для друзей, родственников и соседей, предъявив копии их паспортов», – рассказали сотрудники нацпарка.

Вместе с документом каждый получает информационный буклет «Земли леопарда», содержащий интересные и полезные сведения о работе национального парка, подробную карту с обозначением и описанием его функциональных зон, памятку и правила для гостей особо охраняемой природной территории.

«Местным жителям также объясняют, что с пропуском они получают доступ в рекреационную и хозяйственную зону «Земли леопарда» для отдыха, рыбалки, сбора грибов, ягод и других дикоросов и недревесных лесных ресурсов. Однако такой пропуск не дает права охотиться или рубить дрова в национальном парке. Пропуск также не действителен во время весеннего и осеннего пожароопасных периодов, сроки которых устанавливаются на территории парка отдельно», – добавили они.

Кстати, важной частью таких встреч также является противопожарная пропаганда. Сотрудники «Земли леопарда» призывают местных жителей не начинать палы на землях сельхозназначения, объясняя, что выжигание сухой травы не способствует росту папоротника и кормовой травы для домашнего скота. Наоборот, во время пала происходит обеднение почв: огонь уничтожает живые микроорганизмы, насекомых, семена и питательные вещества, что приводит к заметному снижению плодородия земли. Кроме того, именно человек является виновником возникновения лесных пожаров, которые угрожают жизни не только лесных обитателей, но и самих людей.

Отметим, согласно закону нахождение на территории российских национальных парков разрешено только при наличии пропуска или входного билета. По внутреннему распоряжению «Земли леопарда» жители населенных пунктов, граничащих с ООПТ, могут получить такой документ бесплатно. За последние несколько лет было выдано около четырех тысяч таких пропусков – не только в постоянном пункте выдачи в визит-центре парка в селе Барабаш, но и во временных пунктах в других селах и поселках Хасанского района.

Напомним, Губернатор края Владимир Миклушевский утвердил план основных мероприятий по проведению Года экологии в Приморье в 2017 году. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, в их числе – особо охраняемые природные территории и животный мир.

По поручению главы региона в реализации мероприятий в рамках Года экологии активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]