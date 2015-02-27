В школах Владивостока не соблюдается кратность приема пищи-прокуратура Приморья

В 22 муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Владивостока ученики 5-11 классов обучаются 6 дней в неделю, в то время как питание организовано лишь 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу),сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

В пресс-релизе указывается, что прокуратурой г. Владивостока по обращению родителей учащихся одной из школ проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации питания в образовательных учреждениях города.

Согласно положениям санитарно-эпидемиологического законодательства режим питания и кратность приема пищи должны устанавливаться в зависимости от времени пребывания обучающихся в организации. Более того, согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351, решение задач по укреплению здоровья детей и подростков включает в себя организацию качественного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей.

Решением Думы г. Владивостока от 04.10.2001 № 39 «Об организации бесплатного питания детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Владивостока» введено бесплатное питание детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока. Во исполнение положений указанного Решения директорами общеобразовательных учреждений заключены договоры с организаторами питания на оказание услуг по обеспечению бесплатными ежедневными горячими обедами обучающихся из малообеспеченных семей.

Вместе с тем, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в 22 муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Владивостока ученики 5-11 классов обучаются 6 дней в неделю, в то время как питание организовано лишь 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу). Тем самым питание и кратность приема пищи в этих общеобразовательных учреждениях города не организованы в зависимости от времени пребывания обучающихся в учебном учреждении, поскольку в субботу несовершеннолетние оставлены без питания, в т.ч. и дети из малообеспеченных семей.

По факту отсутствия контроля со стороны администрации города Владивостока, в том числе должностных лиц управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации, прокуратурой города приняты меры реагирования.

Исполняющему обязанности главы администрации города Владивостока внесено представление об устранении выявленных нарушений прав несовершеннолетних учащихся.

Результаты рассмотрения акта реагирования, фактическое устранение выявленных нарушений закона и ситуация с организацией питания в школах поставлены на контроль прокурора города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]