Противодиверсионные подразделения ТОФ на тренировке отточили навыки ведения подводного боя
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке отработали на тренировке навыки ведения подводного и приемы рукопашного боя, стрельбу из штатного оружия по мишеням, имитирующим диверсантов. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"На первом этапе учений водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в учебном бассейне. В воде были отработаны приемы подводного боя с холодным оружием одиночных водолазов и в составе боевых групп. Затем военнослужащие отработали водолазные спуски и элементы подводного ориентирования, а также провели поиск и обезвреживание условных диверсионных средств", - рассказал Матвеев.
После этого бойцы выполнили стрельбы из личного оружия и бесшумного пистолета ПБ в тире по мишеням, имитирующим диверсионную группу условного противника. Третьим, заключительным этапом учения стали тренировки по рукопашному бою. Специалисты в спортзале совершенствовали приемы нападения и обороны, ближнего боя с активным применением холодного оружия и уничтожения условного противника без оружия в минимально короткие сроки, собщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционирует в местах базирования кораблей Тихоокеанского флота и предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отряда стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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