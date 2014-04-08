Комплекс мер по поддержке семей с детьми-инвалидами презентовали в Приморье

Более пяти тысяч детей в Приморском крае имеют инвалидность. О государственной поддержке семей, в которых воспитываются дети с проблемами по здоровью, шла речь на круглом столе, прошедшем в социально-реабилитационном центре «Парус надежды». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Поводом для встречи специалистов Администрации Приморья, представителей организаций здравоохранения и образования, общественных объединений, родителей стала презентация «Комплекса мер по развитию эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». С августа прошлого года этот проект реализуется в Приморском крае совместно Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По словам директора центра Натальи Панковой, вся работа в рамках проекта направлена на улучшение жизни семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.

«Задача специалистов – помочь в социализации, преодолении социальной исключенности таких семей, повышении компетентности родителей в решении проблем, связанных со здоровьем ребенка, обеспечить качество и доступность социальной помощи семьям. Для решения этих важнейших вопросов нам необходимо межведомственное взаимодействие между заинтересованными структурами, поддержка родителей, заинтересованность общественности», – подчеркнула она.

Комплекс мер, подкрепленный грантом федерального Фонда, предусматривает создание в 2017 году ресурсного центра по разработке и реализации программ поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, организацию выездной межведомственной службы сопровождения родителей, имеющих детей с особенностями в развитии.

«На базе отделений для детей-инвалидов наших учреждений запланированы обучающие занятия для родителей с детьми-инвалидами, клубная работа с такими семьями по программе “Мы сможем”. В социальных центрах Приморья “Парус надежды” и “Ласточка” появятся пункты проката реабилитационного оборудования», – делятся планами специалисты.

Важную роль в интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников отводят общественным организациям, волонтерам. Только в прошлом году в ходе акции «Добровольцы – детям» приморские волонтеры поддержали более 7,6 тысяч детей и родителей в трудной жизненной ситуации, в том числе и семьи с «особыми» детьми.

Участвовавшие в обсуждении представители общественных организаций «Энергия участия» и «Школа дружбы» из Владивостока и «Родник» из Лесозаводска выразили готовность сотрудничать с реабилитационными центрами в этом направлении.

Формат круглого стола позволил собравшимся узнать много полезного, обменяться контактами. Немало вопросов от родителей звучало в адрес врачей, сотрудников центра восстановительной медицины и реабилитации «Альтус».

Большой интерес собравшихся традиционно вызвала информация психолога центра Светланы Данченко об эффективном методе канистерапии. Кабинет, где активным участников реабилитации «особых» деток стала собака, работает в отделении «Семь-я» почти три года. За это время под наблюдением Светланы и ретривера Макса оказались более 80 семей с детьми-инвалидами.

Как считают в департаменте труда и социального развития Приморского края, подобные встречи с привлечением специалистов самых разных направлений, родителей, представителей добровольческих объединений и средств массовой информации помогают привлечь внимание общества к проблемам семей с детьми-инвалидами.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, важно дать понять семьям, в которых появился «особенный» ребенок, что они не одни, что в любое время могут рассчитывать на поддержку знающих специалистов и просто неравнодушных людей.

Качественная реабилитация, адекватный уход могут существенно облегчить ситуацию, обеспечить вполне приемлемое качество жизни семьи. А общение со сверстниками, не имеющими проблем по здоровью, погружает детей с особыми потребностями в атмосферу доверия, взаимопомощи и равных условий для раскрытия своих способностей.

«Складывается уникальная атмосфера, когда толерантность не надо воспитывать специально, это происходит естественно», – убеждена глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]